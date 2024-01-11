Враг обстрелял Херсон, пострадала женщина. ФОТО

11 января около 13:40 армия РФ из артиллерийского оружия обстреляла город Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской облпрокуратуры.

Как отмечается, в результате атаки пострадала 86-летняя женщина. Травмы получила из-за повреждения ее частного дома. Она доставлена в больницу для дообследования.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры вместе с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

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