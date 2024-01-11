С погибшими украинскими воинами Вадимом Кофтуновым, Андреем Кривоносом, Петром Сологубом, Виталием Полухтовичем и Николаем Шайтаном простились во Львове. ФОТОрепортаж
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Сегодня, 11 января, со скорбью во Львове прощаются сразу с пятью Героями, которые отдали свою жизнь за свободу нашей страны.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, защищая Украину, погибли:
- Вадим Кофтунов, 63-я отдельная механизированная бригада;
- Андрей Кривонос, 141-я отдельная стрелковая бригада;
- Петр Сологуб, 36-я отдельная механизированная бригада;
- Виталий Полухтович, 103-я отдельная бригада;
– Николай Шайтан, 46-я отдельная аэромобильная бригада.