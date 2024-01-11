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С погибшими украинскими воинами Вадимом Кофтуновым, Андреем Кривоносом, Петром Сологубом, Виталием Полухтовичем и Николаем Шайтаном простились во Львове. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 11 января, со скорбью во Львове прощаются сразу с пятью Героями, которые отдали свою жизнь за свободу нашей страны.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, защищая Украину, погибли:

- Вадим Кофтунов, 63-я отдельная механизированная бригада;

- Андрей Кривонос, 141-я отдельная стрелковая бригада;

- Петр Сологуб, 36-я отдельная механизированная бригада;

- Виталий Полухтович, 103-я отдельная бригада;

– Николай Шайтан, 46-я отдельная аэромобильная бригада.

С погибшими украинскими воинами Вадимом Кофтуновым, Андреем Кривоносом, Петром Сологубом, Виталием Полухтовичем и Николаем Шайтаном простились во Львове 01
С погибшими украинскими воинами Вадимом Кофтуновым, Андреем Кривоносом, Петром Сологубом, Виталием Полухтовичем и Николаем Шайтаном простились во Львове 02
С погибшими украинскими воинами Вадимом Кофтуновым, Андреем Кривоносом, Петром Сологубом, Виталием Полухтовичем и Николаем Шайтаном простились во Львове 03
С погибшими украинскими воинами Вадимом Кофтуновым, Андреем Кривоносом, Петром Сологубом, Виталием Полухтовичем и Николаем Шайтаном простились во Львове 04
С погибшими украинскими воинами Вадимом Кофтуновым, Андреем Кривоносом, Петром Сологубом, Виталием Полухтовичем и Николаем Шайтаном простились во Львове 05

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