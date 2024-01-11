С погибшими украинскими воинами Вадимом Кофтуновым, Андреем Кривоносом, Петром Сологубом, Виталием Полухтовичем и Николаем Шайтаном простились во Львове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 января, со скорбью во Львове прощаются сразу с пятью Героями, которые отдали свою жизнь за свободу нашей страны.