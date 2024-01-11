Новости Фото

Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек. ФОТОрепортаж

14 39241
Жители Днепра вербовали на вокзалах мужчин и заставляли их бесплатно работать в сельском хозяйстве и на строительстве.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Вербовкой занимались на вокзалах, обращались к переселенцам и людям без постоянного жительства. Им обещали работу, бесплатное жилье и питание. Приглашали в так называемый "реабилитационный центр", работавший под прикрытием общественной организации.

Людей селили в дом с ненадлежащими условиями проживания и заставляли безвозмездно работать на самых тяжелых работах. У них отбирали документы и телефоны и не выпускали за территорию.

Читайте также: Суд продлил арест четырем подозреваемым по делу о трудовом рабстве в Днепропетровской области

Во время обысков на территории дома находились 50 человек. Их освободили.

Организаторы были задержаны, сообщены о подозрении в торговле людьми и отправлены в СИЗО. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек 01
Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек 02
Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек 03
Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек 04
Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек 05
Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек 06
Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек 07
Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек 08
Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек 09
Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек 10

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    ЧЕТВЕРО утримували в рабстві 50 чоловіків.
    Ті 50 точно чоловіки?
  • Саша Пончик
    Як в давні часи закувати в кайдани і хай руду довбають років з п'ятнадцять. Уйобки кінчені.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Так столовка ще нічого... Мікроволновка, холодильник є Кацапам би за щастя ткаіє условія були б
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости