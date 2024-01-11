Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек. ФОТОрепортаж

Жители Днепра вербовали на вокзалах мужчин и заставляли их бесплатно работать в сельском хозяйстве и на строительстве.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Вербовкой занимались на вокзалах, обращались к переселенцам и людям без постоянного жительства. Им обещали работу, бесплатное жилье и питание. Приглашали в так называемый "реабилитационный центр", работавший под прикрытием общественной организации.

Людей селили в дом с ненадлежащими условиями проживания и заставляли безвозмездно работать на самых тяжелых работах. У них отбирали документы и телефоны и не выпускали за территорию.

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Во время обысков на территории дома находились 50 человек. Их освободили.

Организаторы были задержаны, сообщены о подозрении в торговле людьми и отправлены в СИЗО. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.



















