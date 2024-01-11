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Вследствие ракетного удара 10 января были повреждены 12 зданий Харьковского политеха. ФОТОрепортаж

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Вследствие ракетного удара 10 января по гостинице в Харькове на улице Шевченко значительные повреждения получил кампус НТУ "ХПИ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НТУ "ХПИ".

"Пострадали 12 зданий Харьковского политеха, где взрывной волной было выбито около 200 окон. Среди корпусов, которые получили повреждения: Радиотехнический корпус, Вечерний корпус, Электрокорпус, Химический корпус, У1, Главный аудиторный корпус", - говорится в сообщении.

В университете добавили, что выбитые окна закрываются ДСП. Материальный ущерб устанавливается.

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Вследствие ракетного удара 10 января были повреждены 12 зданий Харьковского политеха 01
Вследствие ракетного удара 10 января были повреждены 12 зданий Харьковского политеха 02
Вследствие ракетного удара 10 января были повреждены 12 зданий Харьковского политеха 03
Вследствие ракетного удара 10 января были повреждены 12 зданий Харьковского политеха 04
Вследствие ракетного удара 10 января были повреждены 12 зданий Харьковского политеха 05
Вследствие ракетного удара 10 января были повреждены 12 зданий Харьковского политеха 06

Как сообщалось, около 22:30 10 января российские войска ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по Киевскому району Харькова. Ракеты попали в крышу гостиницы и на территорию у фасада.

В полиции заявили, что российские войска ударили по гостинице в Харькове целенаправленно, а все пострадавшие - гражданские.

Известно о 13 пострадавших, среди которых – иностранный журналист.

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