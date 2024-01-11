Вследствие ракетного удара 10 января были повреждены 12 зданий Харьковского политеха. ФОТОрепортаж

Вследствие ракетного удара 10 января по гостинице в Харькове на улице Шевченко значительные повреждения получил кампус НТУ "ХПИ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НТУ "ХПИ".

"Пострадали 12 зданий Харьковского политеха, где взрывной волной было выбито около 200 окон. Среди корпусов, которые получили повреждения: Радиотехнический корпус, Вечерний корпус, Электрокорпус, Химический корпус, У1, Главный аудиторный корпус", - говорится в сообщении.

В университете добавили, что выбитые окна закрываются ДСП. Материальный ущерб устанавливается.

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Как сообщалось, около 22:30 10 января российские войска ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по Киевскому району Харькова. Ракеты попали в крышу гостиницы и на территорию у фасада.

В полиции заявили, что российские войска ударили по гостинице в Харькове целенаправленно, а все пострадавшие - гражданские.

Известно о 13 пострадавших, среди которых – иностранный журналист.