Последствия ударов РФ по Донетчине: В Константиновке рашисты попали по территории больницы. ФОТОрепортаж

Российские захватчики за прошлые сутки обстреляли три района Донбасса. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала. Покровский район. В Марьинской громаде под артиллерийским огнем Красногоровка, Новомихайловка и Ильинка.

Краматорский район. Константиновка получила два ракетных удара — враг попал по территории больницы, без повреждений. Также в громаде обстреляны Белая Гора, Дилиевка, Предтечино, Александро-Шультино, Нелиповка и Николаевка.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде поврежден частный дом, обстрелян Северск", - говорится в сообщении.

Из прифронтовых населенных пунктов за сутки эвакуировано 150 человек, в том числе 19 детей.

Читайте также: В Авдеевке остается более тысячи человек. В Марьинской громаде - более трех тысяч, - Филашкин







