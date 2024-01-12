В Словакии тысячи человек вышли на протест против правительства Фицо. ФОТО
Об этом сообщает AP, передает Цензор.НЕТ.
По данным местной полиции, на центральную площади Братиславы на акцию вышли около 20 тысяч человек.
На протесте в словацкой столице присутствовал один из лидеров оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко.
"Вы совершаете ту же ошибку, что и любой другой неуспешный диктатор. Вы недооцениваете стремление людей к свободе и справедливости", - заявил Шимечко, обращаясь к Фицо.
Толпа неоднократно скандировала: "Мафия, мафия" и "Хватит с нас Фицо".
Отмечается, что предложенные правительством Фицо изменения включают в себя предложение распустить специальную прокуратуру, которая занимается серьезными преступлениями, такими как взяточничество, организованная преступность и экстремизм.
От первого относительно небольшого протеста в несколько сотен человек 7 декабря в Братиславе антиправительственные митинги распространились на 19 городов и городков страны.