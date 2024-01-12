В Словакии тысячи человек вышли на протест против правительства Фицо. ФОТО

Накануне вечером тысячи людей вышли на улицы крупных городов Словакии против планов нового правительства во главе с премьером Робертом Фицо внести изменения в уголовное законодательство.

Об этом сообщает AP, передает Цензор.НЕТ.

По данным местной полиции, на центральную площади Братиславы на акцию вышли около 20 тысяч человек.

На протесте в словацкой столице присутствовал один из лидеров оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко.

"Вы совершаете ту же ошибку, что и любой другой неуспешный диктатор. Вы недооцениваете стремление людей к свободе и справедливости", - заявил Шимечко, обращаясь к Фицо.





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Толпа неоднократно скандировала: "Мафия, мафия" и "Хватит с нас Фицо".

Отмечается, что предложенные правительством Фицо изменения включают в себя предложение распустить специальную прокуратуру, которая занимается серьезными преступлениями, такими как взяточничество, организованная преступность и экстремизм.

От первого относительно небольшого протеста в несколько сотен человек 7 декабря в Братиславе антиправительственные митинги распространились на 19 городов и городков страны.

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