Оккупанты в Донецкой области предлагают голосовать за Путина "за гречку". ФОТО

Жители оккупированного Донецка получают смс-сообщение с призывом отдать на предстоящих "выборах" голос за Путина, получив за это "продуктовый набор".

Об этом сообщили в городском совете Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

Из смс следует, что записаться на получение продуктов "можно в приемной министерства труда и социальной политики ДНР".

"Агитация не работает, в Мариуполе ее просто выбрасывают на помойку. Поэтому теперь решили "покупать" голоса.

В частности, рассылают смс-сообщения с призывом отдать свой голос за "продуктовый набор". Такие СМС уже получили жители Донецка", – говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что сначала захватчики довели людей до предела выживания и отчаяния, а теперь готовы давать "помощь" лишь бы поставили галочку напротив имени российского диктатора.

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