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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

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Российские войска продолжают свои коварные атаки, нанося удары по громадам Бериславского и Херсонского районов.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Велетенское, Ивановку, Токаревку и Садовое. Под артиллерийским огнем противника находился Станислав, 39-летняя женщина получила ранения.

Войска России ведут активные обстрелы Херсона. За прошедшие сутки от вражеских атак страдали Корабельный и Днепровский районы, там повреждены частные дома и производственный корпус предприятия.

В поселке Текстильное Днепровского района снаряд попал в частный дом, ранение получила 87-летняя женщина. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и контузию.

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В пригороде Херсона в результате вражеских обстрелов повреждено более 20 могил на кладбище.

По информации ГСЧС Украины, 11 января в одном из населенных пунктов Херсонского района вражеский снаряд разрушил жилой дом, под завалами оказался человек.

Спасатели разобрали разрушенные конструкции и деблокировали тело погибшего.

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