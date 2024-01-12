Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж
Об этом сообщили в полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Велетенское, Ивановку, Токаревку и Садовое. Под артиллерийским огнем противника находился Станислав, 39-летняя женщина получила ранения.
Войска России ведут активные обстрелы Херсона. За прошедшие сутки от вражеских атак страдали Корабельный и Днепровский районы, там повреждены частные дома и производственный корпус предприятия.
В поселке Текстильное Днепровского района снаряд попал в частный дом, ранение получила 87-летняя женщина. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и контузию.
В пригороде Херсона в результате вражеских обстрелов повреждено более 20 могил на кладбище.
По информации ГСЧС Украины, 11 января в одном из населенных пунктов Херсонского района вражеский снаряд разрушил жилой дом, под завалами оказался человек.
Спасатели разобрали разрушенные конструкции и деблокировали тело погибшего.