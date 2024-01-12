Сообщено о подозрении митрополиту УПЦ (МП) Поворознюку, благословившему "присоединение" Луганска к РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного митрополита Луганской епархии УПЦ (МП) Василия Поворознюка, который сотрудничает с российскими захватчиками во временно оккупированном городе.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в сентябре 2022 года клирик прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого "присоединения" временно оккупированных регионов Украины в состав РФ. Там он поддержал агрессивную войну России против нашего государства и захват части украинской территории, включая Луганщину.

В мае того же года Поворознюк был на заседании круглого стола, который проводили в Луганске под руководством гауляйтера Пасечника. Тогда под камеры российских телеканалов Поворознюк совместно с советником Кадырова выступил за принятие так называемой резолюции, где распространяли фейки об украинских воинах и ситуации на фронте.

Кроме того, во время многочисленных интервью кремлевским пропагандистам фигурант героизировал российских оккупантов и призывал к продолжению войны против Украины.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Поворознюку о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Ранее по представлению СБУ СНБО Украины применил к нему санкции.

Поскольку клирик скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Луганской области, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.