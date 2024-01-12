Идентифицировано уже 80 работ, похищенных россиянами из Херсонского художественного музея. ФОТОрепортаж
Об этом сообщается на фейсбук-странице музея, передает Цензор.НЕТ.
"Фрагмент картины, попавший в объектив при съемках двух пропагандистских сюжетов в Центральном музее Тавриды в августе и сентябре 2023 года, позволил нам идентифицировать 80-ю работу, похищенную оккупантами из коллекции Херсонского художественного музея вместе с более чем 10 тысячами произведений искусства, которая сейчас незаконно находится в Крыму", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это работа Марии Шнайдер-Сенюк (1936 г.р.) "Косарі" (1985, ДВП, масло).
"Волынянка по рождению и херсонка - по судьбе, Мария Шнайдер-Сенюк, пожалуй, не нуждается в каком-то особом представлении. Известный мастер гобелена и родоначальница целой художественной династии лелеет украинскую народную традицию во всех проявлениях своего творчества! Мария Несторовна воспевает образ родной земли в гобеленах, живописи и графике. Все ее работы посвящены именно Украине, потому что Украина – это ее жизнь", – добавили в музее.
Также сообщается, что рядом с полотном Марии Шнайдер-Сенюк на стоп-кадрах видео можно увидеть другие произведения, идентифицированные ранее:
- Игорь Стаханов (1925–2008). Великому Кобзареві. 1964. Бумага, цветная линогравюра.
- Леонид Чичкан (1911–1977). Риби. 1966. Картон, масло.
- Моисей Вольштейн (1916–2000). Портрет ветерана праці Красильникова І.І. 1975. Холст, масло.
- Анатолий Платонов (1927–2005). Чуфут-Кале. Бахчисарай. 1986. Холст, масло.
- Иван Старенков (1955–2010). Терція. 1996. Холст, масло.
- Ксения Стеценко (1959 г.р.). Піони, маки, виноград. 1998. Картон, масло.