Идентифицировано уже 80 работ, похищенных россиянами из Херсонского художественного музея. ФОТОрепортаж

В Херсонском художественном музее идентифицировали 80-ю работу, похищенную оккупантами.

Об этом сообщается на фейсбук-странице музея, передает Цензор.НЕТ.

"Фрагмент картины, попавший в объектив при съемках двух пропагандистских сюжетов в Центральном музее Тавриды в августе и сентябре 2023 года, позволил нам идентифицировать 80-ю работу, похищенную оккупантами из коллекции Херсонского художественного музея вместе с более чем 10 тысячами произведений искусства, которая сейчас незаконно находится в Крыму", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это работа Марии Шнайдер-Сенюк (1936 г.р.) "Косарі" (1985, ДВП, масло).

"Волынянка по рождению и херсонка - по судьбе, Мария Шнайдер-Сенюк, пожалуй, не нуждается в каком-то особом представлении. Известный мастер гобелена и родоначальница целой художественной династии лелеет украинскую народную традицию во всех проявлениях своего творчества! Мария Несторовна воспевает образ родной земли в гобеленах, живописи и графике. Все ее работы посвящены именно Украине, потому что Украина – это ее жизнь", – добавили в музее.

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Также сообщается, что рядом с полотном Марии Шнайдер-Сенюк на стоп-кадрах видео можно увидеть другие произведения, идентифицированные ранее:

Игорь Стаханов (1925–2008). Великому Кобзареві. 1964. Бумага, цветная линогравюра.

Леонид Чичкан (1911–1977). Риби. 1966. Картон, масло.

Моисей Вольштейн (1916–2000). Портрет ветерана праці Красильникова І.І. 1975. Холст, масло.

Анатолий Платонов (1927–2005). Чуфут-Кале. Бахчисарай. 1986. Холст, масло.

Иван Старенков (1955–2010). Терція. 1996. Холст, масло.

Ксения Стеценко (1959 г.р.). Піони, маки, виноград. 1998. Картон, масло.

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