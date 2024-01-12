В результате обстрела оккупантами с. Вильховатка на Харьковщине повреждены дома, здания агропредприятия и сельхозтехника. ФОТОрепортаж

Вооруженные силы РФ 12 января в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Харьковщины. Под обстрелами находилось с. Ольховатка Купянского района.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"12 января примерно в 8:50 вооруженные силы РФ обстреляли с. Ольховатка Купянского района, в результате чего повреждены окна и крыши частных домовладений. Кроме того, уничтожено складское здание местного агропредприятия, еще одно здание этой же фирмы и сельхозтехника получили повреждения", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что оккупанты применили ФАБ-250.

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