Задержаны 17 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией и Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали на Закарпатье 12 человек, пытавшихся обойти пункты пропуска, еще 5 человек задержали вблизи границы с Румынией.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничные наряды отделов "Лужанка", "Косино" и "Вилок" пресекли 6 попыток обойти пункты пропуска, в результате чего задержали 12 человек на Закарпатье. Еще 5 человек задержали вблизи границы с Румынией пограничные наряды отделов "Тячев", "Диловое" и "Яблоновка"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении.

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