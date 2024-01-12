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Задержаны 17 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией и Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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Пограничники задержали на Закарпатье 12 человек, пытавшихся обойти пункты пропуска, еще 5 человек задержали вблизи границы с Румынией.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничные наряды отделов "Лужанка", "Косино" и "Вилок" пресекли 6 попыток обойти пункты пропуска, в результате чего задержали 12 человек на Закарпатье. Еще 5 человек задержали вблизи границы с Румынией пограничные наряды отделов "Тячев", "Диловое" и "Яблоновка"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении.

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Задержаны 17 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией и Венгрией, - Госпогранслужба 01
Задержаны 17 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией и Венгрией, - Госпогранслужба 02
Задержаны 17 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией и Венгрией, - Госпогранслужба 03
Задержаны 17 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией и Венгрией, - Госпогранслужба 04
Задержаны 17 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией и Венгрией, - Госпогранслужба 05
Задержаны 17 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией и Венгрией, - Госпогранслужба 06
Задержаны 17 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией и Венгрией, - Госпогранслужба 07

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Топ комментарии

  • Віталій Глушко
    Пора вже кримінальну відповідальність вводити за незаконний перетин кордону
  • Super Gut
    Стая *******
  • ॐ Серж ॐ
    Якщо дотримуватися Закону то немає підстав по Конституції не випускати чоловіків за кордон.
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