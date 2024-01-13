Общие боевые потери РФ с начала войны – около 369 160 человек (+700 за сутки), 6065 танков, 8728 артсистем, 11 269 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 369 160 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 369160 (+700) человек,
танков - 6065 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 11269 (+15) ед,
артиллерийских систем - 8728 (+18) ед,
РСЗО - 957 (+0) ед,
средства ПВО - 646 (+4) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6848 (+12),
крылатые ракеты – 1806 (+0),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11632 (+20) ед,
специальная техника - 1345 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.