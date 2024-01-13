Общие боевые потери РФ с начала войны – около 369 160 человек (+700 за сутки), 6065 танков, 8728 артсистем, 11 269 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 369 160 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 369160 (+700) человек,

танков - 6065 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 11269 (+15) ед,

артиллерийских систем - 8728 (+18) ед,

РСЗО - 957 (+0) ед,

средства ПВО - 646 (+4) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6848 (+12),

крылатые ракеты – 1806 (+0),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11632 (+20) ед,

специальная техника - 1345 (+6)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.