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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 369 160 человек (+700 за сутки), 6065 танков, 8728 артсистем, 11 269 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 369 160 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 369160 (+700) человек,

танков - 6065 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 11269 (+15) ед,

артиллерийских систем - 8728 (+18) ед,

РСЗО - 957 (+0) ед,

средства ПВО - 646 (+4) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6848 (+12),

крылатые ракеты – 1806 (+0),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11632 (+20) ед,

специальная техника - 1345 (+6)

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 369 160 человек (+700 за сутки), 6065 танков, 8728 артсистем, 11 269 боевых бронированных машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3611 день москальсько-української війни.
    68! одиниць техніки та 700! чумардосів.
    Арта 18, броня 20!, логістика 20.
    Рахунок ППО спецтехніка 4 - 6, непоганий результат.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 369 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
  • Ярослав Кийко
    "Основні бойові танки - 22,800+ (~6,500 в строю на 2006 рік), в майбутньому планується мати не більше 2000..."
    6065 на сьогодні знищено (лише підтверджених)
    Скільки танків потрібно кацапам розібрати (тих, що були на зберіганні), щоб один поїхав?
  • Яр Холодний
    Ну - що? "Танки грязи не баяцца?" Або снігу багато - або танків мало Тому бережуть і в бій не посилають
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