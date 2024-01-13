В оккупированном Бердянске слышали взрывы, в нескольких районах виден дым, - Федоров. ФОТО

Утром 13 января во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Бердянск - громко. Вся Украина "тревожилась", оккупированные территории решили не отставать. Жители курортного города сообщили о звуках взрывов, после которых в нескольких районах виден дым", - отметил он.

Тем временем телеграмм-каналы публикуют фото, на котором зафиксирован дым после взрывов в Бердянске.