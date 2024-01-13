Противник обстрелял Берислав, ранен человек. ФОТОрепортаж
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Накануне вечером оккупанты атаковали Берислав Херсонской области. Ранен человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вчера, около 23 часов, враг ударил по населенному пункту. Попал в жилую зону.
"Под завалами многоквартирного дома оказалась 71-летняя женщина. Спасателям удалось ее деблокировать. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь", - говорится в сообщении.