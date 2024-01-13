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Противник обстрелял Берислав, ранен человек. ФОТОрепортаж

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Накануне вечером оккупанты атаковали Берислав Херсонской области. Ранен человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вчера, около 23 часов, враг ударил по населенному пункту. Попал в жилую зону.

"Под завалами многоквартирного дома оказалась 71-летняя женщина. Спасателям удалось ее деблокировать. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Противник обстрелял Берислав, ранен человек 01
Противник обстрелял Берислав, ранен человек 02
Противник обстрелял Берислав, ранен человек 03
Противник обстрелял Берислав, ранен человек 04
Противник обстрелял Берислав, ранен человек 05
Противник обстрелял Берислав, ранен человек 06

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