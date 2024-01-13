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Последствия ракетной атаки РФ на Чернигов: обломками повреждены дома, от взрыва погибла собака. ФОТОрепортаж

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Сегодня утром российские военные в очередной раз атаковали Украину воздушными средствами поражения. Обломками вражеской ракеты нанесены разрушения в секторе частной жилой застройки Чернигова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения отдела коммуникации полиции Черниговской области

Как отмечается, в результате попадания обломков вражеской ракеты повреждениям подверглись несколько частных домов и нежилых сооружений, одно здание практически разрушено. Во дворе, ближайшем к эпицентру происшествия, от взрыва погибла собака хозяев.

Люди уцелели.

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Последствия ракетной атаки РФ на Чернигов: обломками повреждены дома, от взрыва погибла собака 01
Последствия ракетной атаки РФ на Чернигов: обломками повреждены дома, от взрыва погибла собака 02
Последствия ракетной атаки РФ на Чернигов: обломками повреждены дома, от взрыва погибла собака 03
Последствия ракетной атаки РФ на Чернигов: обломками повреждены дома, от взрыва погибла собака 04
Последствия ракетной атаки РФ на Чернигов: обломками повреждены дома, от взрыва погибла собака 05

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Топ комментарии

  • vsbu vsbu
    Наш пес, теж втрата
  • Виктор Бороветский
    Песика вбили ,підори... Іздохніть в болотах своїх...
  • Yurka Gagarin
    п@доры.
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