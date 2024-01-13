Последствия ракетной атаки РФ на Чернигов: обломками повреждены дома, от взрыва погибла собака. ФОТОрепортаж
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Сегодня утром российские военные в очередной раз атаковали Украину воздушными средствами поражения. Обломками вражеской ракеты нанесены разрушения в секторе частной жилой застройки Чернигова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения отдела коммуникации полиции Черниговской области
Как отмечается, в результате попадания обломков вражеской ракеты повреждениям подверглись несколько частных домов и нежилых сооружений, одно здание практически разрушено. Во дворе, ближайшем к эпицентру происшествия, от взрыва погибла собака хозяев.
Люди уцелели.