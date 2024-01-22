Задержаны четыре пророссийских интернет-агитатора, среди них - тиктокер, который восхвалял удар "Искандерами" по Харькову 2 января, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Они героизировали воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигуранты призывали к капитуляции перед страной-агрессором и разжигали ненависть среди разных национальных общин Украины.

Так, в Одессе задержан местный блоггер, разместивший в ТикТок собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку РФ на Харьков 2 января этого года.

Тогда оккупанты ударили по городу российскими ракетами типа "Искандер", что привело к большому количеству погибших и раненых местных жителей.

Несмотря на это, фигурант пытался отбелить военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы. В тот же день этот фейк вышел в эфире РосТВ, откуда его подхватили пропагандистские информресурсы.

Также сообщается, что на Киевщине киберспециалисты СБУ разоблачили местную жительницу, которая через собственные аккаунты в фейсбуке и телеграмме агитировала украинцев "сложить оружие" и не сопротивляться рашистам.















Также злоумышленница использовала интернет-ресурсы для распространения фейков о разных национальных общинах Украины.

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"В Черкасской области контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, выступавшего в поддержку оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей".

Кроме того, имея вид на жительство в России, мужчина героизировал российских захватчиков и отрицал их военные преступления в Украине", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в Днепре задержан координатор местной ячейки прокремлевской организации "народовластие". Злоумышленник от имени "общественного объединения" публиковал в соцсетях фейки по отношению к представителям местных религиозных общин.

Также он распространял дезинформацию о деятельности сил безопасности и обороны на территории прифронтового региона.

В настоящее время всем фигурантам доложено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Преступные действия еще двух пропагандистов дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков).

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черкасской областях при процессуальном руководстве прокуратур.