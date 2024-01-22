В Украине второй раз за день была масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К (обновлено)

22 января вторично днем по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Снова слетал вражеский МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. По состоянию на 15:34 объявлен отбой угрозы.