В течение дня оккупанты 6 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и дважды - из тяжелой артиллерии. ФОТОрепортаж

В течение 22 января россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии. Под обстрелами находились Никополь, Марганец и Марганецкая громада.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"На Никопольщине почти не бывает тихих часов. Только за сегодня - 6 атак дронами-камикадзе и 2 обстрела из тяжелой артиллерии. По райцентру, Марганцу и громаде.

Люди невредимы. Повреждены частный дом, пара хозяйственных построек и автобус", - говорится в сообщении.

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