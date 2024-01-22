Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня Соборности Украины. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Зеленский вручил награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" десяти военнослужащим Вооруженных Сил Украины.
В частности, награду получили:
- сержант Олег Бернадский, который в составе штурмового подразделения защищает Украину на Запорожском и Донецком направлениях;
- солдат Олег Дуженький, неоднократно осуществлявший разведку в тылу противника;
- морпех, младший сержант Сергей Крикливый, выполнявший боевые задания на Николаевщине, Херсонщине и Донетчине;
- командир зенитного ракетного дивизиона командования "Південь" подполковник Сергей Литвиненко;
- майор Роман Стрижобык, который планирует, организует и обеспечивает выполнение боевых задач на Донецком направлении;
- командир инженерно-саперной роты лейтенант Вадим Тимощук, выполняющий задания в Запорожской области.
Президент также вручил "Крест боевых заслуг":
- старшему солдату Владимиру Тимощуку, командующему мобильной огневой группой по противовоздушному прикрытию оперативной группировки войск "Дунай";
- разведчику, младшему лейтенанту Виталию Тулайдану, выполняющему боевые задания на Донетчине, Луганщине, Харьковщине;
- мастер-сержанту Петру Федунову, неоднократно участвовавшему в штурме позиций оккупантов, взятии в плен российских военных и эвакуации раненых побратимов;
- командиру патрульного катера старшине 1 статьи Александру Часовскому.
Кроме того, за заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессионального долга и по случаю Дня Соборности Зеленский вручил ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ степени, "За заслуги" ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, княгини Ольги І и ІІІ степеней, медали "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть", а также присвоил почетное звание "Заслуженный врач Украины" .