Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня Соборности Украины. ФОТОрепортаж

По случаю Дня Соборности Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим и гражданским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Зеленский вручил награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" десяти военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

В частности, награду получили:

сержант Олег Бернадский, который в составе штурмового подразделения защищает Украину на Запорожском и Донецком направлениях;

солдат Олег Дуженький, неоднократно осуществлявший разведку в тылу противника;

морпех, младший сержант Сергей Крикливый, выполнявший боевые задания на Николаевщине, Херсонщине и Донетчине;

командир зенитного ракетного дивизиона командования "Південь" подполковник Сергей Литвиненко;

майор Роман Стрижобык, который планирует, организует и обеспечивает выполнение боевых задач на Донецком направлении;

командир инженерно-саперной роты лейтенант Вадим Тимощук, выполняющий задания в Запорожской области.







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Президент также вручил "Крест боевых заслуг":

старшему солдату Владимиру Тимощуку, командующему мобильной огневой группой по противовоздушному прикрытию оперативной группировки войск "Дунай";

разведчику, младшему лейтенанту Виталию Тулайдану, выполняющему боевые задания на Донетчине, Луганщине, Харьковщине;

мастер-сержанту Петру Федунову, неоднократно участвовавшему в штурме позиций оккупантов, взятии в плен российских военных и эвакуации раненых побратимов;

командиру патрульного катера старшине 1 статьи Александру Часовскому.











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Кроме того, за заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессионального долга и по случаю Дня Соборности Зеленский вручил ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ степени, "За заслуги" ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, княгини Ольги І и ІІІ степеней, медали "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть", а также присвоил почетное звание "Заслуженный врач Украины" .