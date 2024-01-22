Россияне сбросили четыре управляемых авиабомбы на село на Херсонщине. ФОТОрепортаж
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На одно из сел в Миловской громаде Херсонской области оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомбы.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"На одно из сел в Миловской громаде россияне сбросили четыре управляемых авиабомбы. Удар пришелся по жилым домам. Некоторые дома уничтожены полностью", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела – на фото.
В ОВА отметили, что пострадавших среди местных жителей нет.