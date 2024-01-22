Новости Фото • Война

Россияне сбросили четыре управляемых авиабомбы на село на Херсонщине. ФОТОрепортаж

3 0546
Россияне сбросили четыре управляемых авиабомбы на село на Херсонщине. ФОТОрепортаж
На одно из сел в Миловской громаде Херсонской области оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомбы.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"На одно из сел в Миловской громаде россияне сбросили четыре управляемых авиабомбы. Удар пришелся по жилым домам. Некоторые дома уничтожены полностью", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне ударили ракетами по агропредприятию в Херсонской области - один человек погиб, один получил ранения, - ОВА

Последствия обстрела – на фото.

Росіяни скинули авіабомби на Херсонщину

В ОВА отметили, что пострадавших среди местных жителей нет.


Росіяни скинули авіабомби на Херсонщину

Читайте также: Россия начнет серийное производство новой планирующей кассетной авиабомбы "Дрель" в этом году, - Reuters


Росіяни скинули авіабомби на Херсонщину

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости