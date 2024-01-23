Серия ударов по Харькову и области: горит газопровод, раненые дети. В Балаклее обстрелян оздоровительный лагерь, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Враг нанес серию ударов по Харькову и области – горит газопровод, ранены дети.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, зафиксировано четыре попадания в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.
Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы.
Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно – двумя ракетами С-300.