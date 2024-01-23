Новости Фото

Серия ударов по Харькову и области: горит газопровод, раненые дети. В Балаклее обстрелян оздоровительный лагерь, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

7 97239
Враг нанес серию ударов по Харькову и области – горит газопровод, ранены дети.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано четыре попадания в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.

Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы.

Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно – двумя ракетами С-300.

Читайте: В результате обстрела Харькова 16 января погиб мужчина. 17 человек пострадали, - полиция

Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Alex Nosov dd1cb531
    А по нефтепроводу *дружба* рашисты не попали? Почему? Почему мы до сих пор качаем Орбану и Фицу рашистскую нефть?
  • Alex Nosov dd1cb531
    Вы лучше посчитайте сколько рашисты получают прибыли продавая нефть по единственному нефтепроводу в Европу и на ети деньги строя ракет? Вы посчитайте сколько Украина теряет в день от войны прокачивая рашистскую нефть. Вы посчитайте что Орбан которому мы качаем нефть заблокировал помощь от ЕС минимум на 50млрд. И как я уже сказал, не делайте из кацапов полных идиотов и не думайте что они дали бы нам прокачивать ихнюю нефть и газ если бы ето нам было выгоднее чем им.
  • anna petrova fabee43b
    Та ти вже заколупав своєю методичкою про "відповідаючи у відповідь"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости