Последствия ракетного удара в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж
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В Соломенском районе столицы зафиксировано повреждение одного жилого дома. На местах работают подразделения ГСЧС.
Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.
"Информация относительно повреждения детского сада в Святошинском районе не подтвердилась, но рядом с ДУЗ загорелись авто.
Появилась информация о повреждении одного жилого дома в Соломенском районе города. Информация уточняется. На местах работают подразделения ГСЧС. Напомню, воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.
Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.
В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.