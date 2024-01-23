Новости Фото • Война

Последствия ракетного удара в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж

14 83833
В Соломенском районе столицы зафиксировано повреждение одного жилого дома. На местах работают подразделения ГСЧС.

Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Информация относительно повреждения детского сада в Святошинском районе не подтвердилась, но рядом с ДУЗ загорелись авто.

Появилась информация о повреждении одного жилого дома в Соломенском районе города. Информация уточняется. На местах работают подразделения ГСЧС. Напомню, воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Читайте: Ракетная атака на Киев: в Святошинском районе горит здание, в Печерском - попадание в нежилое здание. 7 человек пострадали (обновлено)

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.

Ракетний удар по Солом'янському районі Києва
Ракетний удар по Солом'янському районі Києва
Ракетний удар по Солом'янському районі Києва
Ракетний удар по Солом'янському районі Києва

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    У мене до влади одне питання:
    На котру годину засідання радбезу оон?
    Чи отак у бункері пересиділи,і все,до слідуючої атаки?
    Небензі бояться?
  • Макс driver507
    хоча б робили б, кожного разу, заяву, що "Україна залишає за собою право на відповідь за цю варварську атаку"! В ідеалі було б, одразу б розхєрачить щось на территорії московії
  • Макс driver507
    я думаю, що з боку азіатських країн, кордон московії - прохідний двір! невже важко відправити туди спецпризначенців, гарантував їх сімʼям, скажемо мільйон долларів кожній, щоб ці спецпризначенці знищили ті срані ту
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости