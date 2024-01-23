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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 377 820 человек (+960 за сутки), 6214 танков, 8947 артсистем, 11 548 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 377 820 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 377820 (+960) человек,

танков - 6214 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 11548 (+59) ед,

артиллерийских систем - 8947 (+51) ед,

РСЗО - 970 (+2) ед,

средства ПВО - 657 (+0) ед,

самолетов - 331 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6961 (+0),

крылатые ракеты - 1820 (+1),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11956 (+65) ед,

специальная техника - 1409 (+12)

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Zemer
    Оце наскирдували бронетехіки
  • Trevo Trow
    Непогана така посівна, по всіх параметрах. ЗСУ, ви - найкращі!
  • частный сектор
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