Общие боевые потери РФ с начала войны – около 377 820 человек (+960 за сутки), 6214 танков, 8947 артсистем, 11 548 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 377 820 российских захватчиков.