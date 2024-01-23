Общие боевые потери РФ с начала войны – около 377 820 человек (+960 за сутки), 6214 танков, 8947 артсистем, 11 548 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 377 820 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 377820 (+960) человек,
танков - 6214 (+22) ед,
боевых бронированных машин - 11548 (+59) ед,
артиллерийских систем - 8947 (+51) ед,
РСЗО - 970 (+2) ед,
средства ПВО - 657 (+0) ед,
самолетов - 331 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6961 (+0),
крылатые ракеты - 1820 (+1),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11956 (+65) ед,
специальная техника - 1409 (+12)
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.