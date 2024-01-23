Последствия вражеских ударов по гражданской инфраструктуре Харькова: под завалами 5-этажки остаются люди. ФОТОрепортаж
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В Харькове после ракетного удара войск РФ под завалами 5-этажного дома остаются люди.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.
"В жилом многоквартирном доме полностью обвалился первый подъезд. Там продолжаются спасательные работы. Работаем на месте, фиксируем последствия".
Уже известно о двух пострадавших и двух погибших в результате обстрела частного сектора в пригороде. Еще одна многоэтажка загорелась после вражеского удара в другом районе Харькова", - отмечает правоохранитель.
Ранее сообщалось, что в Харькове в результате ракетного удара разрушен подъезд многоквартирного дома.