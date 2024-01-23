Ракетная атака на Киевщину: попаданий в жилую, гражданскую или критическую инфраструктуру не зафиксировано, в результате падения обломков 3 пострадавших. ФОТОрепортаж

Киевская область отразила очередную массированную атаку врага. Сегодня утром регион был атакован ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, попаданий в объекты жилой и гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.

"К сожалению, по громадам области есть пострадавшие и падение обломков ракет. По предварительной информации в результате падения обломков российских ракет по состоянию на 8.30 имеем данные о трех пострадавших. В настоящее время людям предоставляется первая помощь.

В нескольких громадах повреждены 3 многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки, 10 легковых авто, кафе, ликвидируется пожар на парковке возле одного из жилищных комплексов", - говорится в сообщении.

На местах работают все оперативные службы. Более подробная информация о повреждениях и пострадавших – позже.

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При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 23 января 2024 года в результате ракетной атаки на территории Бучанского района обломки вражеских ракет попали в частные и многоквартирные дома, автомобили, хозяйственные постройки.

По предварительным данным, осколочные ранения получили гражданские жители Киевщины. Данные по количеству пострадавших уточняются", – сообщили в Офисе генпрокурора.











Последствия обстрела документируют прокуроры, следователи и эксперты. На местах происшествия также работают сотрудники ГСЧС.

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Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. В результате ракетного удара РФ по Киеву 23 января 1 женщина погибла, 4 человека ранены.