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Ракетная атака рашистов по Украине: Пять человек погибли, по меньшей мере 40 пострадали. ФОТОрепортаж

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В результате ракетной атаки РФ по состоянию на 8:45 известно о 5 погибших, по меньшей мере 40 человек пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные главы МВД Игоря Клименко.

Так, в Киеве возникло несколько пожаров - в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

На Киевщине спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены две многоэтажки, частный дом, хозяйственные постройки и авто. Три человека пострадали.

"Днепропетровская область: в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.

Харьков: оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали", - отметили в МВД.

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Топ комментарии

  • Богдан Лис
    Асфальт не горить.а 22-23р.гроші вкладали в нього замість ракет
  • Michael Ilyash
    1 майбах депутата - 100 дронів, там їх тисячі, якщо порахувати все шо іде чорт зна куди буде тисячі і тисячі а головне не в цьому - нема стратегічного планування
  • Євген Дусик 30d04cb0
    Зеленський, чому не горить мацква?
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