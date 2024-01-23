Ракетная атака рашистов по Украине: Пять человек погибли, по меньшей мере 40 пострадали. ФОТОрепортаж
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В результате ракетной атаки РФ по состоянию на 8:45 известно о 5 погибших, по меньшей мере 40 человек пострадали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные главы МВД Игоря Клименко.
Так, в Киеве возникло несколько пожаров - в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.
На Киевщине спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены две многоэтажки, частный дом, хозяйственные постройки и авто. Три человека пострадали.
"Днепропетровская область: в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.
Харьков: оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали", - отметили в МВД.