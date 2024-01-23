Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, один человек погиб, 2 - ранены. ФОТО

Враг продолжает обстреливать территорию Донетчины. В Авдеевке зафиксированы единичные обстрелы по центру города и промзоне. В Марьинской ТГ под огнем Красногоровка, Зоряное и Победа.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Курахове погиб 1 человек, поврежден 21 частный дом.

"Утром россияне выпустили ракету по Краматорску - 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной сферы. Обстреляны окрестности Криниц Новодонецкой ТГ и территория Константиновской ТГ. В Лиманской громаде повреждены 2 дома в Новом, под огнем Торское, Заречное, Ямполь, Редкодуб и Терны", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в Торецке поврежден объект инфраструктуры. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское, в Соледарской – Раздолевка и Васюковка. В Северске ранен человек, разрушен дом, еще 2 повреждены.

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