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Ракетный удар по Павлограду: погибла женщина, повреждены две школы и 8 многоэтажек. ФОТОрепортаж

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В результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Ей было 43 года. Соболезнования родным...", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, повреждена инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.

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Павлоград наслідки обстрілу
Павлоград наслідки обстрілу
Павлоград наслідки обстрілу
Павлоград наслідки обстрілу
Павлоград наслідки обстрілу
Павлоград наслідки обстрілу

"В Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Обломки побили частные дома и солнечные панели. Вся информация еще уточняется", - уточнил глава региона.

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