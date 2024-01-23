В результате ракетного удара РФ по Киеву поврежден спорткомплекс Укрзализныци "Локомотив", 1 человек получил ранения. ФОТО

В Киеве в результате массированной ракетной атаки России 23 января поврежден спортивный комплекс Укрзализныци.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Один человек ранен. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС. Ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона... К счастью, в момент происшествия, детей на территории комплекса не было", – говорится в сообщении.

Укрзализныця отметила, что после завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений.

Читайте также: Россияне обстреляли в Херсоне вокзал и подвижной состав, ранены несколько работников "Укрзализныци"

"Тренировки на сегодняшний день отменены, но будущее наших детей так просто разрушить не удастся. Между тем поезда Укрзализныци - по расписанию", - добавили в компании.