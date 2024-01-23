В результате ракетного удара РФ по Киеву поврежден спорткомплекс Укрзализныци "Локомотив", 1 человек получил ранения. ФОТО
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В Киеве в результате массированной ракетной атаки России 23 января поврежден спортивный комплекс Укрзализныци.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Один человек ранен. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС. Ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона... К счастью, в момент происшествия, детей на территории комплекса не было", – говорится в сообщении.
Укрзализныця отметила, что после завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений.
"Тренировки на сегодняшний день отменены, но будущее наших детей так просто разрушить не удастся. Между тем поезда Укрзализныци - по расписанию", - добавили в компании.