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Пограничники остановили микроавтобус с 5 мужчинами, пытавшимися незаконно попасть в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО

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Водитель микроавтобуса планировал незаконно переправить "клиентов" через границу. "Услуга" стоила 2-5 тыс. долларов с каждого на криптокошелек. Однако мужчин задержали пограничники у границы с Молдовой.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"У границы с Молдовой пограничники остановили микроавтобус с 5 мужчинами, которые проигнорировали требование остановиться. Водитель планировал незаконно переправить "клиентов" за границу. За это преступники получили предоплату в электронном виде в криптокошелек. Стоимость – от $2000 до $5000 с каждого", - говорится. в сообщении.

На задержанных составлены админпротоколы и устанавливается организатор этой сделки.

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Порушники кордону

Топ комментарии

  • Tui Yii
    зелебоби кожен день до усьору на всі напрямки розкидують лапшу як в нас усе гарно.... а інвестори все не йдуть і кріпаки тікають.
    Здається обрали такого гарного парня,усі стали президентами, а тікають... не тікали за часи кучмикравчука,бджоляра та шапкокрада, "шоколадного" магната, а при парнірубасі плятять аби хоч якось втекти. І ось питання - а коли ж тоді була більш свобода та демократія?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Тому ДРГ зупиняють пострілами. Чомусь прямо впевнений, якби пострілами зупиняли подібних діячів, то намагання перепливати через річки за кордон знизилось би відсотків на 90.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А війну ти не вважаєш за поважні обставини,чи в тебе просто робота така, агітувати за ухиляння від мобілізації?
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