Пограничники остановили микроавтобус с 5 мужчинами, пытавшимися незаконно попасть в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО
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Водитель микроавтобуса планировал незаконно переправить "клиентов" через границу. "Услуга" стоила 2-5 тыс. долларов с каждого на криптокошелек. Однако мужчин задержали пограничники у границы с Молдовой.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"У границы с Молдовой пограничники остановили микроавтобус с 5 мужчинами, которые проигнорировали требование остановиться. Водитель планировал незаконно переправить "клиентов" за границу. За это преступники получили предоплату в электронном виде в криптокошелек. Стоимость – от $2000 до $5000 с каждого", - говорится. в сообщении.
На задержанных составлены админпротоколы и устанавливается организатор этой сделки.