Саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Святошинском районе Киева. ФОТОрепортаж
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В Святошинском районе Киева пиротехники изъяли боевую часть ракеты Х-101.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины ликвидируют последствия обстрелов столицы в Святошинском районе.
"Найдена боевая часть ракеты Х-101 и безопасно изъята. По другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, которые не представляли никакой угрозы", - добавили в ГСЧС.
Напомним, утром 23 января россияне нанесли ракетный удар по Киеву, предварительно, 22 человека пострадали. По данным КГВА:
- В Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей; квартиры в многоэтажном жилом доме; повреждение нежилой застройки.
- В Печерском - повреждение нежилого здания.
- В Соломенском - повреждение жилого дома.
- В Дарницком - падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).