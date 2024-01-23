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Саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Святошинском районе Киева. ФОТОрепортаж

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В Святошинском районе Киева пиротехники изъяли боевую часть ракеты Х-101.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины ликвидируют последствия обстрелов столицы в Святошинском районе.

"Найдена боевая часть ракеты Х-101 и безопасно изъята. По другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, которые не представляли никакой угрозы", - добавили в ГСЧС.

У Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101

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У Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101
У Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101

Напомним, утром 23 января россияне нанесли ракетный удар по Киеву, предварительно, 22 человека пострадали. По данным КГВА:

  • В Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей; квартиры в многоэтажном жилом доме; повреждение нежилой застройки.
  • В Печерском - повреждение нежилого здания.
  • В Соломенском - повреждение жилого дома.
  • В Дарницком - падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

Топ комментарии

  • vigo
    Респект саперам!
    Кров холоне від одного вигляду бойової частини ракети та уяви, що вона могла б заподіяти з житловим будинком...
    Мужні хлопці.
  • Євген Дусик 30d04cb0
    Відправити назад, в мацкву. Реактивним асфальтоукладчиком...
  • Moshe_Dayan
    Можливо, це болванка. Кацапи так роблять, щоб ППО виснажувати
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