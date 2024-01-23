Число пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до 63. ФОТОрепортаж

Число пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова возросло до 63 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Министерство внутренних дел сообщает в телеграме.

"Харьков. Количество пострадавших от утреннего обстрела возросло до 62 человек, из них - 5 человек погибли, 57 получили ранения. Среди травмированных - восемь детей", - говорится в сообщении.

Также ранены трое сотрудников полиции, осуществлявших разбор завалов.





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Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о гибели еще одного человека:

"К сожалению, в результате ударов России погибла еще одна 21-летняя женщина. Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели", - отметил он.

Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов - системы С-300, Х-32 и "Искандер".

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