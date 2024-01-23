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Число пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до 63. ФОТОрепортаж

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Число пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова возросло до 63 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Министерство внутренних дел сообщает в телеграме.

"Харьков. Количество пострадавших от утреннего обстрела возросло до 62 человек, из них - 5 человек погибли, 57 получили ранения. Среди травмированных - восемь детей", - говорится в сообщении.

Также ранены трое сотрудников полиции, осуществлявших разбор завалов.

Рятувальники деблоковують людей зі зруйнованих будинків у Харкові

Рятувальники деблоковують людей зі зруйнованих будинків у Харкові
Рятувальники деблоковують людей зі зруйнованих будинків у Харкові

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Зруйнований будинок у Харкові

Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о гибели еще одного человека:

"К сожалению, в результате ударов России погибла еще одна 21-летняя женщина. Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели", - отметил он.

Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов - системы С-300, Х-32 и "Искандер".

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Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Ошибка номер 1. Политика попрошайничества. Вместо тротуарной плитки, реставрации музеев и.т.п нужно строить заводы по производству БК и ракет, а не ждать пока кто то протянет руку помощи и скажет куда нам стрелять, а куда не стрелять.

    Ошибка номер 2. Отсутствие ответки рашистам. Очевидно же что никто не даст нам использовать их оружие против рашистов. А ответка нужна так как население Украины утрачивает мотивацию к сопротивлений если нас бьют, а мы не в состоянии дать сдачи. от сюда и проблемы с мобилизацией.

    Ошибка номер 3 - Украинцы, нация которая умеет самоорганизоваться но когда от этой нации скрывается реальное положение дел, она начинает деградировать в данном вопросе. Где сотни тысяч ракет, снарядов и ударных дронов украинского производства о которых постоянно нам втирает власть?

    Над этими ошибками нужно работать и переводить Украину в военизированное государство, а не ждать когда кто то найдет время и желание это сделать только из за того что украинцы героическая нация.
  • Чайка Київ
  • володимир омельянов
    Горіть в пеклі рашиські виродки , вчора в ООН рашиський виродок лавров про якісь братські народи молов ,ні варвари ви прокляті українським народом навіки.
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