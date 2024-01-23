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Россияне трижды за сегодняшний день атаковали спасателей, один человек пострадал, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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Враг прицельно бьет по спасателям. Только сегодня произошло три атаки. Один пожарный пострадал.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под обстрелы оккупантов попали спасатели в Харькове, Никополе и Херсонской области.

Утром в результате ракетного удара было повреждено здание одной из пожарных частей Харькова. К счастью, пострадавших нет.

В Херсонской области спасатели работали на месте пожара и прямо на них с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы. Пострадал командир отделения ГСЧС. Пока он в больнице. Также повреждена автоцистерна.

В Никополе беспилотник попал на территорию пожарной части. Загорелся служебный автомобиль, в помещении повреждены окна. Все живы", - говорится в сообщении.

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Наслідки ворожих ударів по пожежних частинах
Наслідки ворожих ударів по пожежних частинах
Наслідки ворожих ударів по пожежних частинах
Наслідки ворожих ударів по пожежних частинах
Наслідки ворожих ударів по пожежних частинах

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