Аварийно-спасательные работы в Киеве завершены: пострадали 22 человека, повреждены 28 объектов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы в Киеве после ракетной атаки РФ на столицу 23 января.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Службу спасения поступило 176 сообщений о взрывах и возгораниях в Святошинском, Печерском и Соломенском районах.

На 20 различных локациях работало около 200 спасателей и 40 единиц техники.

22 человека пострадали, в том числе 4 детей, госпитализированы 12 человек. В общей сложности эвакуированы и спасены 55 человек.

Психологи ГСЧС оказали помощь приблизительно 80 гражданам.

Повреждены 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.

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Напомним, утром 23 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Взрывы раздавались, в частности, в Киеве, Харькове и Шостке, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны. Есть погибшие и пострадавшие.

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