Аварийно-спасательные работы в Киеве завершены: пострадали 22 человека, повреждены 28 объектов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Службу спасения поступило 176 сообщений о взрывах и возгораниях в Святошинском, Печерском и Соломенском районах.
На 20 различных локациях работало около 200 спасателей и 40 единиц техники.
22 человека пострадали, в том числе 4 детей, госпитализированы 12 человек. В общей сложности эвакуированы и спасены 55 человек.
Психологи ГСЧС оказали помощь приблизительно 80 гражданам.
Повреждены 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.
Напомним, утром 23 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Взрывы раздавались, в частности, в Киеве, Харькове и Шостке, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны. Есть погибшие и пострадавшие.