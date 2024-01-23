Россияне обстреляли Балаклею и Казачью Лопань на Харьковщине - два человека ранены. ФОТОрепортаж

Вследствие вражеских обстрелов Харьковской области травмированы двое мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"Следствием установлено, что 23 января около 3:40 враг нанес ракетный удар по г. Балаклея. Поврежден дом на восемь квартир. Получили телесные повреждения двое мирных жителей: 77-летняя женщина и мужчина в возрасте 87 лет", - говорится в сообщении.

Также сегодня утром вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по пгт Казачья Лопань. В результате разрушены жилые дома, хозяйственные здания, кафе, магазины и т.д. По предварительным данным, оккупанты ударили по поселку управляемыми авиабомбами.

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