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Последствия обстрелов Днепропетровщины: от вражеских атак пострадали Никопольщина, Днепр и Павлоград. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 23 января, оккупанты атаковали дронами-камикадзе и из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины, нанесли ракетный удар по Павлограду, в Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

После ракетной атаки на Павлоградский район враг взялся за Никопольщину.

Ударил четырьмя дронами-камикадзе и трижды обстрелял из артиллерии. Громко было в райцентре, Мировской и Марганецкой громадах. Люди целые.

Разбиты по десять частных домов и хозяйственных построек. Еще две – разрушены. Изуродованы санаторий и предприятие. А еще – пожарная часть и автомобиль, в том числе и оперативный. Зацепило газопроводы и линии электропередач", - говорится в сообщении.

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Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини

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Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Как отметил Лысак, в Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия. Возник пожар, который уже потушен. Никто не пострадал.

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Кроме того, по уточненной информации, в Павлограде повреждены 4 школы, реабилитационный центр, спорткомплекс, заведение культуры и 15 многоэтажек и авто. В районе повреждены 33 частных дома.

"Сегодня в регионе тревога за тревогой. И сейчас снова имеем уведомление об опасности. Не игнорируйте!" – призвал глава ОВА.

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Топ комментарии

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Може проблема в тобі?
  • Stalker254
    Дніпро називали Дніпром ще коли ти, рагуль кончений, під стіл пішки ходив. І, до речі, опитували про назву міста містян, тому й назвали Дніпром, а якщо б опитували таких рагулів як ти то мали б Петродніпровськ.
  • oqo obo cb04cacb
    ідійоцька назва міста "Дніпро".. кожного разу, читаючи про уламки ракети в Дніпрі, бачу річку, а у воді уламки
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