Последствия обстрелов Днепропетровщины: от вражеских атак пострадали Никопольщина, Днепр и Павлоград. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
После ракетной атаки на Павлоградский район враг взялся за Никопольщину.
Ударил четырьмя дронами-камикадзе и трижды обстрелял из артиллерии. Громко было в райцентре, Мировской и Марганецкой громадах. Люди целые.
Разбиты по десять частных домов и хозяйственных построек. Еще две – разрушены. Изуродованы санаторий и предприятие. А еще – пожарная часть и автомобиль, в том числе и оперативный. Зацепило газопроводы и линии электропередач", - говорится в сообщении.
Как отметил Лысак, в Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия. Возник пожар, который уже потушен. Никто не пострадал.
Кроме того, по уточненной информации, в Павлограде повреждены 4 школы, реабилитационный центр, спорткомплекс, заведение культуры и 15 многоэтажек и авто. В районе повреждены 33 частных дома.
"Сегодня в регионе тревога за тревогой. И сейчас снова имеем уведомление об опасности. Не игнорируйте!" – призвал глава ОВА.