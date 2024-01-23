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Старший лейтенант Лазарев из Беларуси ликвидирован во время штурма плацдарма в Крынках в составе армии РФ. ФОТО

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На левобережье Днепра ликвидирован гражданин Беларуси Денис Лазарев, который в составе российской армии штурмовал плацдарм в Крынках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Судя по документам, был убит старший лейтенант Лазарев Денис Александрович, 1976 года рождения.

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Он штурмовал Крынки в составе 328-го полка 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.

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Военный билет белорусу выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения.

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Топ комментарии

  • Толья
    Булбаши лізли з самого початку.
  • Микола Січень 72a7e4d0
    Бульбособака ....
  • GICKO_ BANAN
    Підтримав вбивць - пішов у пекло тварина.
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