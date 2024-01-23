Старший лейтенант Лазарев из Беларуси ликвидирован во время штурма плацдарма в Крынках в составе армии РФ. ФОТО
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На левобережье Днепра ликвидирован гражданин Беларуси Денис Лазарев, который в составе российской армии штурмовал плацдарм в Крынках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Судя по документам, был убит старший лейтенант Лазарев Денис Александрович, 1976 года рождения.
Он штурмовал Крынки в составе 328-го полка 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.
Военный билет белорусу выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения.