Сутки на Харьковщине: ракетные удары по Харькову и обстрел Купянска. На Казачью Лопань враг сбросил КАБ. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины. Вчера, около 22:00, оккупанты обстреляли Киевский и Холодногорский районы Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно рашисты били ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. В результате удара пострадали 9 человек, из них 1 ребенок - 4-летняя девочка, ей оказали помощь на месте. Госпитализированы 4 человека - 2 мужчины, 2 женщины. Состояние среднее.

Повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, автомобили.

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По данным ОВА: