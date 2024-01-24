Эксперты Великобритании обнаружили еще одно доказательство использования Россией баллистических ракет из КНДР. ФОТО

Эксперты британской организации Conflict Armament Research (CAR) обнаружили на фрагменте одной из баллистических ракет, которую Россия выпустила по Украине, написанный от руки корейский иероглиф.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap со ссылкой на отчет CAR.

Отмечается, что британские специалисты, исследуя остатки баллистической ракеты, которой Россия ударила по Харькову 2 января, заметили на барометре этикетку с написанным от руки корейским иероглифом "ㅈ".

"Хотя на других компонентах ракеты корейских иероглифов не было найдено, ввиду дополнительных фрагментов - таких как четкие приводы реактивной лопатки, узор болтов вокруг зажигателя и повторяющаяся маркировка цифрой 112, эксперты британской организации пришли к выводу, что это может быть северокорейская ракета KN-23 с дальностью полета до 700 км и боевой частью весом 500 кг", - говорится в отчете.

Кроме того, повторяющееся на ряде фрагментов ракеты число 112, по мнению экспертов, может указывать на "завод 11 февраля" в Северной Корее, где собираются такие ракеты, или на 2023 год по северокорейскому календарю чучхэ.

"Использование Россией таких ракет является очередной демонстрацией ее намерения поддерживать свои военные усилия в Украине даже ценой подрыва глобальных режимов нераспространения", – цитирует издание британских экспертов.

Также читайте: Северная Корея, похоже, более эффективный партнер РФ, чем наши друзья, - Кулеба



