В ГУР раскрыли детали спецоперации по уничтожению трех ТУ-22М3 в тылу РФ. ФОТО
Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что для уничтожения российских бомбардировщиков украинские разведчики пешком прошли по территории противника более 600 км.
"Пробравшись в глубокий тыл противника, задачу разведчики выполнили - уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, но и сами понесли непоправимые потери. Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.
В этом бою 30 августа 2023 года Олег Бабий, прикрывая отход побратимов, получил смертельное ранение и погиб.
Он посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золота зірка".
У Героя осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на время смерти отца исполнился всего год.
Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке украинского БпЛА на военный аэродром в Новгородской области. Позже в сети опубликовали фото охваченного огнем бомбардировщика Ту-22М3. В ГУР Минобороны тогда сообщили, что бомбардировщик был уничтожен с территории РФ.