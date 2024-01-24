Нейтрализованы или уничтожены 200 вражеских БПЛА на Таврическом направлении. Потери оккупантов - почти 400 человек и более 50 единиц техники, - Тарнавский

За минувшие сутки нейтрализованы или уничтожены 200 различных вражеских БПЛА. На Таврическом направлении враг нанес 39 авиационных ударов, провел 36 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, общие потери оккупантов в этом направлении составляют 394 человека.

"Общие потери врага в вооружении и военной технике, не считая БПЛА, за минувшие сутки составили 54 единицы. В частности, 5 танков, 14 ББМ, 15 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 16 автомобилей и 2 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника.