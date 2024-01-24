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За сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, утром - Авдеевку из артиллерии и "Градов". ФОТО

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Российские захватчики за минувшие сутки не останавливали обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Утром Авдеевка подверглась обстрелам из артиллерии и "Градов". В Марьинской громаде поврежден дом в Красногоровке. В Селидовской громаде поврежден дом в Цукурино. Кураховская громада обстреляна 7 раз: в зоне поражения - Острое, Дачное, Веселый Гай и промзона Курахово. Под огнем окраины Гродовской громады", - говорится в сообщении.

В течение суток под вражеским огнем оказались Торское, Заречное, Ямполь, Ямполевка и Терны. В Старой Николаевке Ильиновской громады разрушены 2 дома, повреждены еще 17. Россияне обстреляли окрестности Константиновской громады.

В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 6 многоэтажек. В Звановке поврежден дом. В Сиверске 1 дом разрушен, еще 3 повреждены.

С линии фронта эвакуированы 99 человек, в том числе, 26 детей.

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Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу

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