Задержан российский агент, готовивший артудары РФ по штабам ВСУ около Авдеевки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента ФСБ, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны на Донетчине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди основных целей врага были штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой. Также агрессора интересовали возможные маршруты движения тяжелого вооружения украинских войск в направлении передовой.

В зоне особого внимания рашистов были реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

Для ударов по объектам ВСУ российский агент должен был определить их локации и передать соответствующие координаты в ФСБ.

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Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и тем самым предотвратили серию вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе жестоких боев за Авдеевку.

В результате спецоперации фигурант был задержан в своем доме. У него изъят мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации объектов Сил обороны и переписки с ФСБ.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Мирнограда Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала в декабре 2023 года. В поле зрения агрессора он попал из-за того, что распространял информацию о подразделениях ВСУ в пророссийских группах в мессенджере Телеграм.

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В СБУ отметили, что агент для того, чтобы собрать разведданные для ФСБ, обходил прифронтовую территорию и делал "нужные" метки на электронной карте. Затем он перенаправлял своему российскому куратору геолокацию с текстовым описанием.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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