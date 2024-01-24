Украинские хакеры уничтожили российскую "Планету" – базу данных центра космической гидрометеорологии. ФОТО

Украинские киберволонтеры уничтожили базу данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".

Об этом сообщили в ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Это российское ГП принимает и обрабатывает данные со спутников и направляет их более 50 государственным субъектам – в частности, минобороны РФ, генштабу и службам министерства чрезвычайных ситуаций.

ПЛАНЕТА поставляла данные Минобороны РФ, российскому Генштабу и МЧС

Атаку совершили киберволонтеры-патриоты из группы "BO Team". Они смогли уничтожить 280 вражеских серверов и 200 млн Гб информации. В том числе - метео- и спутниковые данные, активно использовавшие минобороны и МНС РФ, "Роскосмос" и ряд других ведомств государства-агрессора.

Стоимость утраченного Россией цифрового массива может составить не менее 10 миллионов долларов. Работа суперкомпьютеров, которыми оборудован центр "Планета", парализована. Восстановить его в полном объеме уже невозможно. Также россияне из-за санкций не смогут повторно получить необходимое программное обеспечение.

Российские серверы пострадали от атаки украинских хакеров

Работу российской базы данных "Планета" не удастся восстановить в полном объеме

Российская арктическая станция, расположенная на острове Большевик, которая выполняет важные задачи в военной сфере государства-агрессора, полностью отрезана от сети.

"В общей сложности десятки стратегических компаний России, работающих на "оборонку" и играющих ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, долгое время будут оставаться без критически важной информации и сервисов", - подытожили в ГУР.









