Ракетные удары по Харькову: в медучреждениях находятся 29 пострадавших. ФОТО

В результате ракетных ударов 23 января в медицинских учреждениях Харькова находятся 14 мужчин и 15 женщин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Две женщины 61 и 46 лет, а также 21-летний мужчина получили тяжелые политравмы, они находятся в реанимационных отделениях. Их состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадавшие во время обстрелов дети получают лечение амбулаторно.

"Остальные пострадавшие находятся в отделениях хирургии, нейрохирургии, травматологии, офтальмологии. Их состояние среднее, удовлетворительное", - добавил Синегубов.

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