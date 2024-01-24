ВСУ получили новую партию модифицированных багги "Хищник" с высокой проходимостью. ФОТОрепортаж

Украинским воинам передали новую партию небольших военных автомобилей высокой проходимости - баги "Хищник". Машины помогают ВСУ выполнять боевые задания на передовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

По его словам, данные машины, ставшие проектом энтузиастов из Винницы, очень быстро стали востребованными в подразделениях, которые специализируются на специфических боевых задачах.

Это стало следствием того, что лёгкость и высокая проходимость багги "Хищник" позволяли использовать её не только как транспорт для ДРГ, но и как мобильную огневую точку и транспортное средство для доставки грузов и эвакуации раненных.

Характеристики багги "Хищник":

Масса – 700 кг;

Мощность двигателя – 65 л/с;

Скорость – 110 км/ч;







"Но главное преимущество данной машины это её проходимость и модификации, позволяющие установить, например, универсальную турель, на которую может быть установлен 12,7-мм пулемёт М-2 Browning, или ДШК, автоматический гранатомёт АГС-17/КБА-119 или MK-19.

Есть так же модификация с увеличенным грузовым отсеком, позволяющим стационарно разместить 82-мм миномёт или 60-мм. При этом данная модификация не отменяет возможность сохранения универсальной турели", - объяснил военный обозреватель.

Кроме этого, по словам Коваленко, авто постоянно совершенствуется. Специалисты улучшили эргономику, установили на машине газомасляные амортизаторы от Outlander, усилили переднюю ось, улучшили качество деталей, их надёжность, а так же множество других нововведений, которые делают его незаменимой единицей на линии боевых столкновений.









"Сейчас рассматривается вариант производства полно-приводного варианта и в цехе одного из производств я смог осмотреть прототип, создаваемые на базе донора – ВАЗ-2121/2131.

Так же рассматривается возможность создания модификации для технической помощи, чтобы ремонтные подразделения могли выезжать на место проведения ремонта не на громоздком и заметном транспорте, а юрких, лёгких, но способных уместить всё необходимое для ремонта оборудование, багги", - отметил военный эксперт.

Коваленко подчеркнул, что в настоящее время запросы от подразделений, особенно огневой поддержки, на получение машин превышают возможности производства.

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"Не будучи инициативой на государственном уровне, с соответствующим бюджетом и поддержкой, производство багги "Хищник" благодаря помощи общественности и донатам было выведено на мелкосерийный уровень.

Надеюсь, что на данный проект обратят внимание несколько повыше, поскольку внутреннее производство таких машин, это всё же лучше закупок китайской продукции, с довольно посредственными возможностями в наших жёстких реалиях", - отметил обозреватель.

На сегодняшний день производство багги "Хищник" выведено на уровень одна машина в сутки, а за год с начала производства подразделениям Сил обороны уже было передано около сотни этих машин.

"Но и этого количества недостаточно, чтобы закрыть все поступающие запросы и потребности", - добавил Коваленко.





