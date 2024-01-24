Сын и отец погибшего Героя Украины Олега Бабия на открытии мемориальной доски во Львове. ФОТО ДНЯ
Соответствующие фотографии обнародовал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ
"Сын и отец погибшего героя на открытии памятной таблицы львовянину Олегу Бабию. Таблицу установили в школе №49", - говорится в сообщении.
Накануне ГУР МО раскрыло детали спецоперации по уничтожению трех ТУ-22М3 в тылу РФ.
Украинская разведгруппа в августе прошлого года проникла на территорию России, уничтожила бомбардировщик ТУ-22М3 и вывела из строя еще два. Во время спецоперации погиб командир Олег Бабий, прикрывавший уход своих. Бабий был посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда".
Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке украинского БпЛА на военный аэродром в Новгородской области. Позже в сети опубликовали фото охваченного огнем бомбардировщика Ту-22М3. В ГУР Минобороны тогда сообщили, что бомбардировщик был уничтожен с территории РФ.