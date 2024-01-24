Сын и отец погибшего Героя Украины Олега Бабия на открытии мемориальной доски во Львове. ФОТО ДНЯ

Во Львове в честь разведчика и Героя Украины Олега Бабия открыли мемориальную доску.

Соответствующие фотографии обнародовал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ

"Сын и отец погибшего героя на открытии памятной таблицы львовянину Олегу Бабию. Таблицу установили в школе №49", - говорится в сообщении.

Сын и отец погибшего Героя Украины Олега Бабия на открытии мемориальной доски

Мемориальная доска Герою Украины Олегу Бабию во львовской школе № 49

Накануне ГУР МО раскрыло детали спецоперации по уничтожению трех ТУ-22М3 в тылу РФ.

Украинская разведгруппа в августе прошлого года проникла на территорию России, уничтожила бомбардировщик ТУ-22М3 и вывела из строя еще два. Во время спецоперации погиб командир Олег Бабий, прикрывавший уход своих. Бабий был посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда".

Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке украинского БпЛА на военный аэродром в Новгородской области. Позже в сети опубликовали фото охваченного огнем бомбардировщика Ту-22М3. В ГУР Минобороны тогда сообщили, что бомбардировщик был уничтожен с территории РФ.

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