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В Киеве задержан врач скорой помощи, который за $9 тыс. готовил фиктивные документы для уклонистов, - полиция. ФОТО

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В Киеве разоблачили врача экстренной медицинской помощи, который обещал помочь военнообязанным избежать службы в армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Шевченковское управление полиции Киева вместе с СБУ разоблачили врача скорой помощи Киевской области в получении взятки. Злоумышленником оказался 35-летний житель Киевской области.

Отмечается, что врач договорился о встрече с потенциальным клиентом. Он пообещал военнообязанному получить отсрочку от мобилизации. За 9 тысяч долларов врач должен был изготовить временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина был бы признан непригодным к прохождению службы.

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Полиция задержала злоумышленника во время получения взятки. Ему объявили подозрение ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Топ комментарии

  • Stanislav Bryzhyk
    Перестаньте, і коню зрозуміло, що це вкид для охлоса. Мусарки тіпа приносять користь суспільству, ага, тільки будь ласка не призивайте їх на фронт.
  • Ustym Karmaliuk
    просто ті, в кого не було 5 тис закінчилися першими, потім - в кого не було 7 тис і так далі, до повної перемоги.
  • PataNATOm
    Лікарі "швидкої" взагалі не уповноважені видавати будь-які довідки для ВЛК. Тобто треба шукати пов'язаних з ним інших лікарів.
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