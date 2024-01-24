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Украина и Словакия подписали совместное заявление о "взаимном доверии и уважении", - Шмыгаль. ФОТОрепортаж

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По итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал с ним совместное заявление, которое должно усилить двусторонние отношения "на основе взаимного доверия и уважения".

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, совместное заявление подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также этим заявлением премьеры Украины и Словакии:

  • отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины;
  • выразили поддержку "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского;
  • отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения вице-премьер-министра по плану восстановления, стойкости и экономики знаний Словакии;
  • подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины;
  • отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции;
  • подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Напомним, сегодня, 24 января, Шмыгаль встретился с Фицо в Ужгороде.

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Прем'єр-міністри Роберт Фіцо та Денис Шмигаль підписали заяву про відносини Словаччини та України
Прем'єр-міністри Роберт Фіцо та Денис Шмигаль підписали заяву про відносини Словаччини та України
Прем'єр-міністри Роберт Фіцо та Денис Шмигаль підписали заяву про відносини Словаччини та України
Прем'єр-міністри Роберт Фіцо та Денис Шмигаль підписали заяву про відносини Словаччини та України

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Топ комментарии

  • RoeZaka 7bd8df66
    Вчера фицо говорил что Украина недогосударство, которая подчиняется только Америке. Сегодня премьер министр Украины подписывает заяление с этой чушкой про ""взаємну довіру і повагу". Если это не позорище вселенского маштаба, тогда что?
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    А фіця не захтів відвідати Бучу, Харків? Накрайняк подивитись на вчорашні наслідки обстрілу в самому Києві?!
  • Євген cd8db603
    До Шпіца та Шмигаля у менє немає поваги !
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