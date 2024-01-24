Украина и Словакия подписали совместное заявление о "взаимном доверии и уважении", - Шмыгаль. ФОТОрепортаж
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По итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал с ним совместное заявление, которое должно усилить двусторонние отношения "на основе взаимного доверия и уважения".
Об этом глава правительства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, совместное заявление подтверждает готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.
Также этим заявлением премьеры Украины и Словакии:
- отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины;
- выразили поддержку "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского;
- отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения вице-премьер-министра по плану восстановления, стойкости и экономики знаний Словакии;
- подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины;
- отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции;
- подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.
Напомним, сегодня, 24 января, Шмыгаль встретился с Фицо в Ужгороде.